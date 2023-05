Pesquisa por Costa nos emails da Câmara de Lisboa

O nome de António Costa foi pesquisado nos emails apreendidos pelo Ministério Público (MP) na Câmara de Lisboa, no âmbito da ‘Operação Tutti Frutti’: António Luís Santos Costa foi o nome pesquisado nos emails apreendidos a Fernando Medina, ex-presidente da autarquia e atual ministro das Finanças, Duarte Cordeiro, ex-vereador e atual ministro do Ambiente, e a Manuel Salgado, ex-vereador do Urbanismo do município.O nome do atual primeiro-ministro foi uma das 97 palavras-chave utilizadas pelos investigadores do MP e da Polícia Judiciária (PJ) no correio eletrónico apreendido a Medina, Cordeiro e Salgado, segundo revelou esta quarta-feira a TVI, no âmbito da ‘Operação Tutti Frutti’. Costa foi presidente da autarquia até 5 de abril de 2015, quando foi substituído por Medina. As defesas de Medina, Cordeiro e Salgado apresentaram vários recursos, com vista a inviabilizar a prova recolhida pelos investigadores. Neste inquérito, o MP, que conta com a colaboração da PJ, investiga negócios suspeitos da autarquia e de juntas com várias empresas.Nos emails foi encontrada informação relevante sobre o processo de licenciamento da Torre de Picoas. O proprietário do terreno fez ao BES uma hipoteca sobre o imóvel de 15 milhões de euros. Sem meios para pagar a hipoteca, entregou o terreno ao BES por um euro. A autarquia rejeitou sucessivos projetos ao dono do terreno, mas quando este entregou o imóvel ao BES o novo Plano Diretor Municipal já estava aprovado. Esta informação terá sido ocultada do proprietário. O MP investiga suspeitas da prática dos crimes de prevaricação e abuso de poder.António Costa disse esta quarta-feira que mantém "toda a confiança política" nos ministros Fernando Medina e Duarte Cordeiro, ambos investigados na ‘Operação Tutti Frutti’. Costa disse ainda que é preciso "não fazer julgamentos com base em peças televisivas".Em outubro do ano passado, onoticiou, em exclusivo, que a investigação atingia Fernando Medina e Duarte Cordeiro. Os negócios suspeitos em câmaras e juntas também foram revelados, desde a primeira hora, pelo