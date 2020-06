Petição com mais de 19 mil assinantes pede abolição do partido Chega por "ideologia fascista"

Uma petição online dirigida ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao primeiro-ministro, António Costa, a pedir a abolição do partido Chega por "ideoligia fascista" está a conquistar milhares de assinantes.A iniciativa conta esta segunda-feira com mais de 19 mil assinaturas e assume-se contra o "fascismo" de André Ventura e do partido pelo qual o deputado responde e defende que estes vão contra "a Constituição Portuguesa de 1976"."O fascismo é criminoso em Portugal. No entanto, no presente momento, senta-se na Assembleia da República um seguidor e disseminador dessa mesma ideologia, fomentando-a com técnicas baratas de populismo", lê-se no texto que descreve o objetivo da iniciativa.