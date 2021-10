PEV reúne-se com Primeiro-ministro na quarta-feira com vista à aprovação da proposta de Orçamento do Estado

O PEV vai reunir-se na quarta-feira com o primeiro-ministro, na sequência das negociações em curso entre Governo e parceiros de esquerda com vista à aprovação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte do Partido Ecologista "Os Verdes", apesar de ainda não haver hora definida para a reunião.

O primeiro-ministro reúne-se durante esta terça-feira com o PCP e com o BE sobre o OE2022, referindo que o executivo está a negociar "com toda a abertura", incluindo matéria extraorçamentais, e sem "linhas vermelhas".

"Eu nunca defino linhas vermelhas. Procuro sempre encontrar linhas verdes para o caminho que há a seguir. E, como diz a canção do Jorge Palma, enquanto há caminho para andar vamos continuar a caminhar", afirmou António Costa aos jornalistas, à saída do Panteão Nacional, em Lisboa.

Questionado se acredita que a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 será viabilizada, o primeiro-ministro reiterou que confia "na racionalidade das pessoas".