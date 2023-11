Três dias depois do primeiro comunicado, em que eram fornecidos pormenores sobre a ‘Operação ‘Influencer’, a Procuradoria-Geral da República emite um segundo esclarecimento: desta vez para dizer que a certidão sobre as suspeitas que atingem o primeiro-ministro já tinha sido enviada no dia 17 de outubro para o Supremo Tribunal de Justiça e que tudo foi feito no cumprimento da lei.









Ver comentários