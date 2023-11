O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) não foi informado ou avisado de que o Ministério Público (MP) junto do STJ abriu um inquérito ao primeiro-ministro, em 17 de outubro deste ano.



Ao que o CM apurou, Henrique Araújo, apesar de ser líder do tribunal superior onde corre o processo, não foi informado nem alertado para a existência desse inquérito pela procuradora-geral da República, Lucília Gago, ou outro responsável do MP.









