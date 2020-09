PGR não encontra fundamentos para investigar denúncias de Rui Rio sobre vendas de imóveis do Novo Banco

A Procuradoria-Geral da República emitiu esta terça-feira um parecer sobre o pedido de Rui Rio, líder da oposição, para que o Ministério Público investigasse a venda dos imóveis do Novo Banco.



Segundo o comunicado, o Primeiro-Ministro solicitou à PGR que "desenvolvesse as devidas diligências, designadamente de natureza cautelar, que tivesse por adequadas à proteção dos interesses financeiros do Estado".





Em respostas, a PGR garante que não existe "prova bastante suscetível de suportar a conclusão de que futuras e eventuais alienações de ativos imobiliários – se efetuadas nos termos e moldes das anteriores – são suscetíveis de causar ao Estado um dano grave e de difícil reparação".Na mesma nota, publicada no site oficial do Governo, a PGR afirma não haver razão "fundada para o Ministério Público recorrer à tutela jurisdicional e, consequentemente, proceder à interposição de uma qualquer providência cível visando a proteção dos interesses patrimoniais do Estado Português.Recorde-se que o líder do PSD, acusando-o de prejudicar os portugueses em milhões de euros em impostos.