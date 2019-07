PGR passa a apresentar orçamento autónomo

O PS recuou na proposta de alteração ao Estatuto do Ministério Público e clarificou a questão da autonomia financeira, estipulando na lei que a Procuradoria-Geral da República passará a apresentar um orçamento anual próprio ao Governo.Os socialistas garantiram ainda que a autonomia financeira e administrativa da PGR é extensível aos organismos de si dependentes – como é o caso do DCIAP, que investiga, entre outros,os casos complexos de criminalidade económica.Os socialistas acabaram por rever a proposta inicialmente apresentada e garantiram ontem o voto do PCP e do BE. O CDS votou contra e os sociais-democratas abstiveram-se.Inicialmente, a proposta do PS referia que a PGR tinha autonomia financeira e administrativa e que esta podia ser extensível aos organismos de si dependentes.Por pressão do PCP, os socialistas reviram o texto e inscreveram nas alterações a garantia de que a autonomia é extensível a organismos como o DCIAP, retirando o condicional.Num outro ponto, o PS limou a proposta de alteração ao estatuto e, onde referiam a possibilidade de a PGR apresentar um projeto de orçamento anual, passou a detalhar que a Procuradoria apresentará uma proposta de dotação orçamental, por via do Ministério da Justiça.Também esta mexida surgiu depois de negociações à esquerda, já que os comunistas entendiam que um projeto de orçamento tinha menor peso.Depois de introduzir as alterações, o PS viu o PCP retirar a sua própria proposta, viabilizando juntamente com o BE as mexidas levadas a cabo pelos socialistas.No que toca ao PSD, a proposta de autonomia financeira – que ia mais longe do que o PS dando autonomia ao nível das comarcas – foi retirada da mesa, uma vez que não avançaram as alterações que os sociais-democratas impunham ao Conselho Superior do MP.O Estatuto do Ministério Público foi instituído pela Lei nº 47/86, de 15 de outubro, tendo vindo a sofrer alterações. As propostas de alteração agora apresentadas por PS e PSD foram alvo de críticas do setor.Com estrutura vertical, o Ministério Público organiza-se hierarquicamente, do topo para a base, com os graus: Procurador-Geral da República; Vice-Procurador-Geral da República; procuradores-gerais-adjuntos; procuradores da República; e procuradores-adjuntos.