Pinotes Batista lidera campanha de Pedro Nuno Santos em Setúbal

O deputado do PS André Pinotes Batista vai ser o diretor de campanha de Pedro Nuno Santos no distrito de Setúbal.

A liderança do Partido Socialista vai ser disputada entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, os dois candidatos até agora conhecidos. A campanha do mais recente candidato vai ser liderada em Setúbal por Pinotes Batista, deputado, membro da Comissão Política do partido e presidente da Assembleia Municipal do Barreiro.

Ao CM, o socialista diz que "sente-se em Setúbal uma enorme energia de apoio a Pedro Nuno Santos". A importância da escolha é clara: quem vencer vai ser o candidato a Primeiro-ministro que o partido vai levar às eleições legislativas de Março.