Pinto Luz desafia Rio a dar voz a opositores

O candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz desafiou ontem o presidente do partido, Rui Rio, a abrir o microfone do conselho nacional da próxima sexta-feira aos seus concorrentes que com ele vão disputar as eleições diretas em janeiro. "Seria absolutamente natural e desejável que todos aqueles que já manifestaram a firme intenção de se candidatarem à presidência do partido pudessem falar aos conselheiros", escreveu o vice-presidente da Câmara de Cascais na rede social Facebook.

A intervenção de Pinto Luz está, contudo, dependente do aval de Rio, uma vez que os estatutos não permitem discursos de membros que não tenham assento no conselho nacional, como é o caso de Pinto Luz ou de Montenegro. Por isso, o autarca de Cascais aguarda por "um convite" da direção do PSD que ainda não terá sido endereçado, apurou o Correio da Manhã.

"É provável que Rui Rio não dê autorização, tendo em conta a sua personalidade, que é contra a mudança de regras", disse fonte próxima do líder do PSD ao CM. Neste caso, "os conselheiros podem recorrer da decisão, o que daria uma péssima imagem para exterior", afirmou ao CM um dos elementos do conselho, Bruno Vitorino, que apoia Pinto Luz.

O CM tentou saber se Montenegro também deseja intervir no conselho nacional, mas não obteve resposta.



Distrital de Lisboa disputada no sábado

A distrital de Lisboa do PSD vai a votos no próximo sábado, com dois candidatos assumidos: o atual vice-líder da estrutura, Ângelo Pereira, e Sofia Vala Rocha, vereadora em regime de substituição na Câmara de Lisboa. O deputado Pedro Pinto é o atual presidente da distrital alfacinha.



Presidente eleito amanhã líder parlamentar

O presidente do PSD, Rui Rio, vai ser eleito amanhã líder do grupo parlamentar, uma vez que foi o único a apresentar candidatura. Rio vai reduzir a direção da bancada de sete para seis vice-presidentes e propõe para primeiro ‘vice’ o deputado Adão Silva (Bragança), seguindo-se Carlos Peixoto (Guarda), Luís Leite Ramos (Vila Real), Clara Marques Mendes (Braga), Ricardo Baptista Leite (Lisboa) e Afonso Oliveira (Porto).



PORMENORES

Um órgão executivo

O conselho nacional do PSD é o órgão máximo do partido entre congressos. É responsável pelo desenvolvimento e execução da estratégia política do partido e compete-lhe ainda a fiscalização política das atividades dos órgãos nacionais e regionais.



Os membros do conselho

Integram o conselho nacional, entre outros, os membros da mesa do congresso; 70 membros efetivos e 15 suplentes eleitos em congresso; 10 representantes da JSD, cinco dos TSD e cinco representantes dos autarcas sociais-democratas.