Joaquim Pinto Moreira vai ser constituído arguido por corrupção passiva, no âmbito da ‘Operação Vórtex’. O pedido de levantamento da imunidade parlamentar do social-democrata foi enviado na última sexta e segunda-feira, ao tomar conhecimento dos factos que lhe imputavam, o ex-presidente da Câmara de Espinho pediu a suspensão do mandato de deputado.









