O deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira apresentou o pedido de renúncia ao mandato de deputado na última semana, confirmou o próprio ao CM. O antigo autarca perdeu a confiança política da direção do partido e do grupo parlamentar, depois de ter sido constituído arguido no âmbito do processo ‘Vórtex’, que investiga práticas de corrupção, tráfico de influências e violação de regras urbanísticas na Câmara de Espinho, a cujo executivo municipal presidiu.









