Pinto Moreira sob suspeita no caso dos benefícios fiscais dados à obra numa casa de Luís Montenegro

Os acusados da ‘Operação Vórtex’, que investiga crimes de corrupção na Câmara de Espinho, estão sob suspeita no caso dos benefícios fiscais dados à obra numa casa de Luís Montenegro.De acordo com o semanário ‘Expresso’, o presidente do PSD submeteu um pedido de certidão à moradia a 5 de maio de 2017, sendo assinado por Pinto Moreira, autarca de Espinho na altura, no dia 16 e emitido pelo chefe de divisão no dia seguinte, o que permitia que o edifício fizesse parte da Área de Reabilitação Urbana.Ao ‘Expresso’, Luís Montenegro afastou demitir-se da liderança do PSD, garantindo que "não vai" ser arguido, tendo plena confiança que não terá "nenhum tipo de inibição" das funções políticas devido a este processo.