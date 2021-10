Pires de Lima anuncia saída do CDS-PP e João de Almeida deixa a Assembleia da República

Pires de Lima, histórico militante do CDS-PP anunciou este sábado que se vai desfiliar do partido. Em entrevista às SIC Notícias, afirmou que "amanhã" já deixará de ser militante.

"Faço-o com enorme tristeza", disse Pires de Lima, mas considera que "o partido bateu no fundo".

O anúncio surge no mesmo dia em que João Pinho de Almeida, deputado do CDS, anunciou que vai deixar o Parlamento.Na rede social Facebook, o deputado afirma que deixa a Assembleia da República "com enorme gratidão por ter tido a honra de servir o meu país na sua casa da democracia".