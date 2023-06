PJ faz buscas à casa de Conselheiro Nacional do Chega

A PJ realizou, esta terça-feira, buscas à casa do Conselheiro Nacional do Chega, Luc Mombito, e de Nuno Pontes, vice-presidente da Distrital do Porto do Chega. A notícia é avançada pelo jornal Expresso.A operação culminou na detenção de Nuno Pontes por posse ilegal de arma."Recebi ameaças e ofensas. Muitas anónimas, outras identificadas, e a maioria, de facto, vieram desses dois dirigentes", explica o jornalista Pedro Coelho, autor da reportagem, ao Expresso."Constamos que se trata de uma queixa de uma associação internacional sobre ofensas ao jornalista Pedro Coelho. Esperemos que as várias ofensas aos membros do Chega venham a ter o mesmo tratamento", disse o Chega ao