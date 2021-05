São 520 milhões de euros e destinam-se a pequenas obras rodoviárias a realizar um pouco por todo o País. Apontado pelo primeiro-ministro, António Costa, como uma vitória do Governo em Bruxelas, o programa de investimentos em infraestruturas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) concentra quase 70% do investimento (355 milhões de euros) no pós-2023, já na próxima legislatura.