O Governo apresenta o plano de desconfinamento do País a 11 de março. O compromisso foi esta sexta-feira assumido por António Costa, que explicou que o processo será “gradual”, “guiado por um conjunto de critérios objetivos” e “diferenciado” em função das “localizações”.





O primeiro-ministro recusou dar mais pormenores, para não “distrair os cidadãos do essencial”, que é manterem-se confinados. Contudo, reconheceu que as escolas serão uma das primeiras etapas. Se o fecho do ensino foi a última medida do confinamento, “é natural também que seja a primeira medida a tomar”, afirmou.