Costa apresenta Portugal na Califórnia como país aberto, pacífico e estável

Primeiro-ministro discursou perante parlamento californiano.

Por Lusa | 17:53

O primeiro-ministro apresentou esta quinta-feira, no Senado da Califórnia, Portugal como um país aberto ao mundo, com facilidade de negócios, pacífico e estável do ponto de vista político, com uma histórica identidade europeia, mas também atlântica.

António Costa falava momentos antes de o Senado da Califórnia aprovar, por unanimidade, a resolução para a institucionalização do "Dia de Portugal" neste Estado norte-americano.

"A Califórnia é uma nova fronteira para a inovação tecnológica e para a economia digital. Portugal quer ser parte deste futuro partilhado. Somos um país aberto ao mundo, pacífico e estável", declarou o líder do executivo no seu discurso perante o parlamento californiano.