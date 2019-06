“Podemos dizer que solução alternativa valeu a pena”, diz António Costa

António Costa tomou a palavra no encerramento das jornadas parlamentares do PS, em Viseu, para frisar que "cumpriu escrupulosamente os seus compromissos" com os parceiros da gerigonça.Na hora de fazer o balanço da legislatura, o secretário-geral do PS referiu-se ainda a "PEV, PCP e BE" para dizer que a "solução política alternativa valeu a pena".Depois dedicou o seu discurso a enumerar indicadores internacionais para defender que o seu Governo lançou as "bases do futuro". Já Carlos César, líder da bancada, pediu uma "maioria expressiva" nas legislativas para evitar bloqueios.