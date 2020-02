Poiares Maduro rejeita "oposição" dentro do PSD

O ex-ministro do Governo PSD/CDS Miguel Poiares Maduro defendeu este sábado não existir "oposição" dentro do partido, mas antes "diferentes pontos de vistas" sobre a "melhor estratégia para fazer oposição" ao Partido Socialista.

"No PSD não existe oposição, podem existir opiniões diferentes que contribuem para aquela que é a oposição que o PSD deve fazer ao PS. É natural que no PSD existam diferentes pontos de vista, diferentes perspetivas, desde logo, sobre a melhor estratégia para o partido fazer oposição. A oposição não é dentro do PSD", garantiu o ex-governante e subscritor de uma moção setorial ao 38ª congresso do partido.

Em declarações aos jornalistas à chegada ao centro cultural de Viana do Castelo, onde decorre o congresso, Maduro disse estar na reunião magna dos sociais-democratas para "dar o contributo" ao partido, juntamente com outros militantes, referindo-se à moção "Reformar o PSD para Reformar a Política", que "quer o PSD a liderar uma reforma dos partidos políticos".

"É uma reforma fundamental no sentido dos partidos voltarem a reconquistar a confiança dos cidadãos na política", defendeu.

O documento, que tem como primeiros subscritores os ex-governantes do PSD Miguel Poiares Maduro e António Leitão Amaro, o deputado Duarte Marques, a eurodeputada Lídia Pereira e o antigo deputado ao Parlamento Europeu Carlos Coelho, defende a introdução de primárias abertas no PSD e a possibilidade de o pagamento de quotas ser trocado por atividade partidária.

Sobre o discurso do presidente do PSD, na sexta-feira, na abertura do congresso, o ex-ministro de Passos Coelho disse ter sido marcado pela "tónica certa".

"Uma tónica de defesa da unidade do partido, mas uma unidade que tem de estar ao serviço sobretudo do país. Faz sentido o PSD ter unidade, desde logo na medida em que essa unidade reflita o pluralismo que existe dentro do partido. Cada um deve e tem direito a ter a sua opinião, mas deve contribuir com a sua opinião de uma forma leal para que o partido esteja em melhores condições de oferecer ao país um projeto alternativo aquele que o PS oferece", sustentou Poiares Maduro.

Defendeu ainda um "projeto político ambicioso" que seja uma "alternativa" à atual governação do PS, "para que o país possa enfrentar os desafios estruturais que ainda tem pela frente, ao nível da desigualdade, dos baixos rendimentos".

"Isso passa desde logo por vencer as eleições. Penso que é essa também a ambição do líder. É essa a ambição que ele tem apresentado e que, estou confiante, é o que vai acontecer no futuro", referiu.





"Espero que Montenegro não estivesse a conspirar"



O professor universitário e ex-ministro considerou "crucial" para o partido superar a divisão interna, rejeitando qualquer tipo de espírito conspirativo no seu interior.

Em declarações à agência Lusa, o ex-ministro de Passos Coelho referiu-se em particular a um almoço que reuniu hoje cerca de três centenas de apoiantes de Luís Montenegro, o principal opositor interno do presidente do PSD, num restaurante em Viana do Castelo, a cidade onde se realiza este fim de semana o congresso do partido.

"Espero que Luís Montenegro não estivesse a conspirar para fazer oposição interna dentro do partido", afirmou Poiares Maduro.

"A recente divisão no partido foi dolorosa em alguns aspetos e as divergências devem ser superadas de forma construtiva", disse, justificando que "a oposição no sistema político é entre dois partidos de poder e não dentro do partido".

Poiares Maduro foi também da opinião que "o mais provável e desejável" é que Rui Rio consiga a partir de agora dirigir o partido mais serenamente, até porque tem "uma legitimidade política reforçada".

"O juízo sobre os resultados eleitorais já foi feito pelos militantes [nas eleições diretas], que reconheceram a Rui Rio a autoridade política", disse ainda.

"Mesmo aqueles que criticaram o líder têm de aceitar o reforço da sua autoridade política e dar-lhe espaço para afirmar a sua estratégia, contribuindo para o ajudar", sublinhou.

Além disso, acrescentou, Rio tem demonstrado uma "forte resiliência", razão pela qual, no seu entender, "quem estiver a fazer oposição interna acabará por reforçar a sua imagem e minará o seu próprio apoio".

"Os militantes tendem a não respeitar quem não aceita os resultados democraticamente", afirmou.

Por outro lado, o ex-ministro considerou que "faz todo o sentido" que Rui Rio aposte nas próximas eleições autárquicas, porque "o sucesso do PSD sempre se fez com a sua implantação autárquica".

Quanto ao estilo de oposição, Poiares Maduro considerou que é preciso encontrar um equilíbrio entre "uma atitude de abertura e disponibilidade para compromissos estruturais para o país, que não se confunde com o apoio político a António Costa".

Isto é, resumiu, "ao fazer oposição, o PSD não pode esquecer nem ignorar que qualquer partido tem de estar disponível para esses compromissos estruturais".

Miguel Poiares Maduro foi co-subscritor de uma moção temática ao Congresso do PSD intitulada "Reformar o PSD para reformar a Política, na qual se defende a introdução de primárias abertas no partido.