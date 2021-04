Polémica desce avenida lisboeta em dois desfiles para assinalar os 47 anos do 25 de Abril

À mesma hora, dois desfiles vão descer a avenida da Liberdade, em Lisboa, para assinalar os 47 anos da revolução dos Cravos. De um lado a esquerda, do outro a direita.A polémica gerou-se após a comissão promotora do tradicional desfile ter limitado a participação por questões sanitárias. Iniciativa Liberal e Volt Portugal queixaram-se de terem ficado de fora.Após uma longa reunião na sexta-feira, a organização voltou atrás, abrindo o evento a todas as entidades interessadas, com regras de segurança mantidas.A inscrição terminou este sábado, até porque será necessário um registo de todos os participantes e respetiva localização. Assim, caso venha a confirmar-se um caso positivo, será possível isolar os que estiveram mais próximos.A organização diz repudiar as "acusações feitas", "em especial a de que queremos ser donos do 25 de Abril", numa referência ao Iniciativa Liberal.Isto porque, apesar deste passo atrás, os liberais mantiveram o desfile alternativo, também às 15h00, contando já com cerca de 150 inscrições. O partido de João Cotrim de Figueiredo alega que "a liberdade não tem donos".Já o Volt Portugal decidiu juntar-se ao protesto tradicional. A confirmação foi dada pelo líder do partido, Tiago de Matos Gomes. Neste desfile vão ainda estar presentes representantes do PS, do PCP, BE e Livre.Chega e CDS-PP não marcarão presença em qualquer desfile.O Parlamento volta a assinalar a data com uma cerimónia em formato reduzido, com cerca de 100 pessoas presentes, entre deputados, membros do Governo, convidados e jornalistas. Já à tarde, António Costa abre, com limitações, os jardins de São Bento à população: aqui será inaugurada uma escultura de Fernanda Fragateiro. O primeiro-ministro irá ainda atribuir a medalha de mérito cultural ao músico Sérgio Godinho. Toda a programação cultural pode ser acompanhada pelas plataformas digitais.