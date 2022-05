Eduardo Ferro Rodrigues, Jorge Lacão, ambos ex-deputados do PS, e Manuel Correia de Jesus, ex-deputado do PSD, são três exemplos de antigos titulares de cargos políticos que acumulam a pensão de reforma, para a qual fizeram descontos com base no salário, com a subvenção mensal vitalícia, para a qual não fizeram contribuições financeiras.









