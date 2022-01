Os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos que iniciem, renovem ou terminem funções durante a próxima legislatura vão estar sujeitos a novas regras na altura de apresentarem a sua declaração de rendimentos. Em caso de incumprimento declarativo, incorrem numa pena de prisão entre um e cinco anos, de acordo com o diploma publicado quinta-feira em Diário da República.





A nova lei, que entrará em vigor após a tomada de posse dos deputados eleitos a 30 de janeiro, estabelece que na declaração única de rendimentos devem constar, além do “património, interesses, incompatibilidades e impedimentos”, também as garantias patrimoniais de que beneficiem políticos e altos dirigentes do Estado.