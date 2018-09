Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Políticos e banqueiro vão defender Sócrates

Granadeiro quer em tribunal o 6º homem mais rico do Mundo, o mexicano Carlos Slim.

Por Tânia Laranjo | 08:54

José Sócrates fez um requerimento de abertura de instrução de apenas seis páginas. Assinado por João Araújo e Pedro Delille, no documento pode ler-se que o ex-primeiro ministro quer que cinco testemunhas vão já depor a tribunal, nesta fase anterior ao julgamento.



São todos nomes sonantes, da política à banca: Costa Pina, Fernando Serrasqueiro e Paulo Campos, todos ex-secretários de Estado; Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças e Carlos Santos Ferreira, ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos.



No mesmo requerimento, Sócrates volta a tentar afastar Carlos Alexandre do sorteio para presidir à instrução. Argumenta mesmo que o facto de Armando Vara ter arrolado o juiz como testemunha é suficiente para que seja o juiz Ivo Rosa a presidir à instrução.



Quem também quer levar nomes sonantes ao Campus da Justiça é Henrique Granadeiro, o ex-homem forte da PT. Arrolou como testemunha o ex-ministro António Mendonça, o ex-presidente da NOS Rodrigo Costa e ainda Carlos Slim, o mexicano ligado às telecomunicações que é considerado o 6º homem mais rico do Mundo.



O sorteio para se saber quem será o juiz deverá acontecer para a semana.



PORMENORES

Mais de 500 páginas

O requerimento de instrução de Henrique Granadeiro tem mais de 500 páginas e o empresário arrola 15 testemunhas. O de Zeinal Bava tem mais de 300.



Dois juízes

A instrução será presidida ou por Carlos Alexandre ou por Ivo Rosa. Sócrates e Vara têm feito tudo para afastar o juiz do inquérito.



Processo sem prazos

A acusação foi deduzida há um ano e o processo parou nos incidentes interpostos por Sócrates. Não há prazo para que comece a instrução.