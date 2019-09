'Pop Star' das finanças entra em campo contra PSD e CDS

O secretário-geral do PS, António Costa, decidiu esta terça-feira puxar a ‘estrela’ Mário Centeno à campanha socialista, usando como trunfo os bons resultados económicos do atual ministro das Finanças para cavalgar o desempenho do Governo.Num comício no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, Mário Centeno fez um discurso cheio de recados à direita.O pop star das Finanças começou logo por saudar os militantes do PS: "Bem-vindos ao Portugal que é campeão do crescimento."Depois, o governante e presidente do Eurogrupo puxou dos galões, frisando que "quatro anos depois cumprimos quatro orçamentos, sem derrapagens e sem retificativos". "A direita clamou anos a fio porque faltava crescimento, ora aí têm crescimento", insistiu Centeno, frisando que "a oposição não se preparou para governar, apenas para distribuir reduções de impostos e privatização dos serviços púbicos". "Pedem que os portugueses passem um cheque sem cobertura. Fazem promessas vãs que nunca, felizmente, verão a luz do dia."Num discurso pontuado por alguns momentos de humor, o governante não poupou Rui Rio e Assunção Cristas. "Outros querem agora vestir o fato que desenhámos e preparámos como se com o nosso fato todos parecessem homenzinhos. Querem que vos confidencie uma coisa? Não sabem nem sequer vestir esse fato."Antes, ainda de manhã, António Costa tentou desvalorizar as farpas lançadas por Catarina Martins sobre a origem da geringonça. A meio de uma viagem de comboio entre as estações ferroviárias de Coina e do Pragal (Almada), Costa rejeitou alimentar o debate, levantando pelo BE, sobre a solução encontrada em 2015."A fase dos debates acabou e agora a campanha concentra-se no diálogo direto com os portugueses e nos assuntos que interessam aos portugueses."A coordenadora do Bloco, Catarina Martins, acusou esta terça-feira o PS de ter reescrito "um pouco a história destes quatro anos com factos que não correspondem à verdade", quando o primeiro-ministro, António Costa, disse que o BE só se juntou à solução de apoio parlamentar, a geringonça, depois de o PCP o ter feito.No final de uma visita aos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, distrito de Leiria, a líder bloquista esclareceu que no sábado de reflexão das legislativas de 2015 ficou combinado que um representante de António Costa, Fernando Medina, se reuniria com o dirigente do BE, Jorge Costa, na manhã das eleições. Catarina avisou que para continuar o bom trabalho dos últimos quatro anos é preciso que "não haja pontes queimadas".Costa recusou esta terça-feira alimentar a polémica. Numa viagem de comboio entre Coina e Pragal (Almada) frisou que "nunca fala das reuniões que acontecem e que não são públicas".O secretário-geral do PCP considerou esta terça-feira que a tensão entre BE e PS foi "uma perda de tempo" e desvalorizou a tentativa da líder do BE, Catarina Martins, deixar António Costa KO, quando acusou o PS de "faltar à verdade" sobre a origem da gerigonça.À margem de uma visita às oficinas da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (EMEF), no Entroncamento, Jerónimo de Sousa disse ainda que não tem "nenhum problema de relacionamento com o Bloco" e, que, "no plano político, não é o BE que é o adversário" do PCP."O PAN será sempre um aliado mais confortável para o PS""O grande resultado é deixar o adversário KO""Se o PS precisar do apoio do PCP e do Bloco para governar, lá teremos outra vez a geringonça""O país está muitas vezes a desenvolver-se à custa de mão de obra escrava""Quem quer um Governo do PS vota no PS, quem não quer tem várias oportunidades para votar""O melhor é sairmos do Euro enquanto é tempo"