Portas diz que democracia "está transformada numa gritaria"

O antigo vice-primeiro-ministro e ex-líder do CDS-PP, Paulo Portas, considerou esta quarta-feira que a democracia "está transformada numa gritaria" e que atualmente se governa "dependente da gritaria das redes" sociais, criticando essa prática.

"A democracia está, em certo sentido, transformada numa gritaria, onde não há nem longo prazo nem passado, é tudo um instante. Uma indignação e uma emoção, apenas a última antes da próxima", afirmou Paulo Portas.

O centrista abriu esta quarta-feira o segundo e último dia de trabalhos da terceira convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), com uma intervenção com o mote "O mundo pós-covid: riscos e oportunidades".