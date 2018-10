Portas evita politica nacional e faz referência "sem ironias" a "bocadinho laranja"

Antigo ministro dos Negócios Estrangeiros mostrava um gráfico sobre a evolução da população mundial por continentes nas próximas décadas.

O ex-líder do CDS-PP Paulo Portas evitou este domingo comentar a política portuguesa e deu uma aula aos "alunos" da escola de quadros da Juventude Popular (JP), em que mostrou um gráfico com o "bocadinho laranja".



"Sem ironias", afirmou Paulo Portas, causando alguns risos na sala do hotel de Peniche, Leiria, onde os 'alunos' da JP o ouviram falar sobre a Europa no Mundo, numa noite de vento e chuva por causa da tempestade tropical Leslie.



O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, retirado da vida política ativa desde 2015, mostrava um gráfico sobre a evolução da população mundial por continentes nas próximas décadas.



No gráfico surgia um queijo em que a fatia da Europa, em azul (cor do CDS) diminui e a fatia de África, a laranja (cor do PSD), crescia.



"No queijinho muda, essencialmente, o bocadinho laranja... Sem ironias", disse.



De resto, de Portugal, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros fez uma referência direta à política externa e à opção pelos países de África e América Latina.



"Para Portugal, África e América Latina são expressões naturais da nossa presença e Portugal deve cuidar das suas afinidades eletivas", disse.