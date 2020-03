Porto e Braga querem adiar eleições internas no PS

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As federações distritais do PS do Porto e de Braga pediram à direção nacional do partido para adiar as eleições internas dos dias 13 e 14, sexta-feira e sábado, devido ao risco de contágio pelo Covid-19.O líder da distrital do Porto, Manuel Pizarro, revelou aoque solicitou à " Comissão Organizadora do Congresso que decida desde já adiar a realização das eleiç...