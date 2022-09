Portugal apoiará proposta da Comissão Europeia para taxar lucros extraordinários na Energia

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta terça-feira que Portugal apoiará a proposta da Comissão Europeia para taxar em pelo menos 33% os lucros extraordinários de empresas energéticas, em resposta ao apelo do secretário-geral da ONU sobre esta matéria.

"Há uma proposta agora da Comissão Europeia, que será apresentada ao Conselho [Europeu]. Portugal apoiará a proposta da Comissão Europeia", afirmou António Costa aos jornalistas, na missão permanente de Portugal junto das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Esta terça-feira, no discurso de abertura do debate geral da 77.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres pediu "a todas as economias desenvolvidas que tributem os lucros inesperados das empresas de combustíveis fósseis".