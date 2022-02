O Estado arrisca pagar mais para se financiar nos mercados internacionais, com a expectativa de uma subida dos juros da dívida portuguesa. O alerta consta do relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) do Parlamento que sinaliza o regresso de “divergências” na perceção de risco da dívida por parte dos investidores em relação aos países mais endividados, entre os quais Portugal, face à Alemanha.