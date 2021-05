Portugal disponível para "integrar forças e apoios" a Moçambique, afirma António Costa

O primeiro-ministro português, António Costa, disse esta terça-feira após o encontro bilateral com o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, que Portugal está "disponível para integrar" forças militares ou outros apoios a este apoio africano decididos no seio da União Europeia.

"A União Europeia está neste momento a fazer a geração de forças para uma equipa técnica e de formação em Moçambique e estamos disponíveis para integrar outras forças e outros apoios que sejam necessários", afirmou o primeiro-ministro aos jornalistas no fim do encontro bilateral com o chefe de Estado Moçambicano.