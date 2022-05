Portugal "do lado certo do contexto geopolítico" que está a ser definido, diz Marcelo

O Presidente da República sustentou este sábado que Portugal "está do lado certo do contexto geopolítico", mantendo-se "no núcleo duro" da União Europeia, em condições de "desenvolver" a relação transatlântica e fomentando as relações ibero-americanas e no âmbito da CPLP.

"Portugal está do lado certo do contexto geopolítico que existe, que se percebe, e que está a ser definido. Continua a querer ser plataforma - que é uma vocação secular e histórica -- entre culturas e civilizações e, portanto, não deitar fora o multilateralismo, não deitar fora as organizações internacionais, fomentar o diálogo com os vários espaços que existem, por fracos que eles sejam, ou precários que sejam", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente da República falava no encontro "Portugal XXI: País de futuro", que decorreu hoje na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, também com a participação da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, do vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, e do presidente do Portugal XXI, Hugo Nogueira.