Portugal e Angola preparam visita de António Costa a Luanda

Países deverão também retomar a revisão do programa executivo de cooperação e tratar da agenda bilateral.

Por Lusa | 15.05.18

Os chefes da diplomacia portuguesa e angolana falaram esta terça-feira para iniciar a preparação da visita do primeiro-ministro português, António Costa, a Luanda, que é um "objetivo totalmente prioritário", anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros português no parlamento.



"Tive o gosto de, há uma hora e meia, falar por telefone com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Angola, doutor Manuel Augusto, para prepararmos entre as nossas equipas a próxima visita do primeiro-ministro a Luanda", disse Augusto Santos Silva, durante uma audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.



Depois de o Presidente angolano, João Lourenço, ter "dado o gosto" de receber, esta segunda-feira, o ministro da Defesa português, José Azeredo Lopes, em visita oficial a Luanda, "houve agora este contacto para que, ao nível das embaixadas, possamos concretizar esse objetivo, que é agora totalmente prioritário", acrescentou.



Além da deslocação de Costa a Luanda, que chegou a estar prevista para o ano passado, os dois países deverão também retomar a revisão do programa executivo de cooperação e tratar da agenda bilateral, "que é muito rica".