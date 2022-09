Portugal e Luxemburgo retiram candidaturas ao cargo de Diretor-Geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade

O Ministério das Finanças informou esta terça-feira que as candidaturas dos ex-ministros das Finanças português e luxemburguês, João Leão e Pierre Gramegna, ao cargo de Diretor-Geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) foram retiradas.De acordo com o comunicado do ministros das Finanças, a decisão foi tomada "de comum acordo no interesse da instituição sediada no Luxemburgo", para evitar um impasse e para não prejudicar a sucessão de Klaus Regling, atual diretor geral do MEE."Na sequência de consultas informais que tiveram lugar nos últimos meses entre os ministros das Finanças da área do euro, verificou-se que, ainda que cada um dos candidatos tenha reunido um grande número de votos, nenhum dos dois conseguiu obter a maioria qualificada de 80% dos votos necessária para ser nomeado Diretor-Geral do MEE", lê-se na nota.O presidente do Eurogrupo e presidente do Conselho de Governadores do MEE, Paschal Donohoe, irão informar oportunamente sobre o processo subsequente, revela ainda.