Portugal e Roménia estão juntos no apoio à Ucrânia

"Estivemos, estamos e estaremos ao lado da Ucrânia", foi assim que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou ontem o apoio incondicional a Kiev no conflito com a Rússia, ao lado do chefe de Estado romeno.Na visita de Klaus Iohannis a Portugal, os dois Presidentes sublinharam que veem o Mundo "da mesma maneira", perante uma guerra que acontece paredes-meias com a fronteira da Roménia.Como um dos vizinhos da Ucrânia, o líder romeno assegurou que vai apoiar "no que for necessário, sem condições", sublinhando o compromisso para facilitar o transporte de cereais. "Nunca dificultámos este trânsito, ao contrário de outros países vizinhos", disse Iohannis.A atualidade no Mundo marcou a agenda de Marcelo nos últimos dias. Na sexta-feira, na reunião do Grupo de Arraiolos, ficou salientado o apoio dos 14 países da União Europeia à Ucrânia, mas a mudança nos tratados para a adesão ucraniana dividiu os chefes de Estado.