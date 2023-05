Portugal e Ucrânia comprometem-se a colaborar na área da política social

Os governos de Portugal e da Ucrânia comprometeram-se esta segunda-feira a colaborar ao nível da proteção social, nos direitos e interesses das famílias, crianças e idosos, indicou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Numa nota, o ministério informa que o compromisso decorre de um Memorando de Entendimento "para a cooperação na área da política social" assinado esta segunda-feira entre as ministras do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e da Política Social da Ucrânia, Oksana Zholnovych, na sequência da participação desta no Fórum Social do Porto.

"Hoje assinámos um compromisso importante de partilha de experiências, de conhecimento e de programas de desenvolvimento, fundamentais para a recuperação da Ucrânia, do seu capital humano e social, enquanto legítima candidata a membro da União Europeia", destaca Ana Mendes Godinho, citada no comunicado.