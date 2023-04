"Portugal é um dos países mais seguros": Costa discursa no congresso da FIFA com os olhos postos no Mundial2030

O primeiro-ministro, António Costa, discursou, esta quarta-feira, no 47.º Congresso da UEFA, que decorre em Lisboa e vai reeleger o esloveno Aleksander Ceferin para um novo mandato na presidência do organismo de cúpula do futebol europeu.O primeiro-ministro português frisou o "papel da UEFA" no "caminho para a paz", realçou a "altura de grande brilhantismo" da seleção portuguesa de futebol feminino e revelou que Portugal é "novamente candidato à organização da final da liga dos campeões feminina em 2025".António Costa destacou ainda a candidatura de Portugal, em conjunto com Espanha, Marrocos e Ucrânia, à organização do Mundial de 2030. "Portugal é um dos países mais seguros e com maior estabilidade política" e, por isso, o primeiro-ministro considerou que o País tem "todas as condições para continuar a ser parceiro da UEFA e da FIFA para a organização de eventos à escala global".