Portugal elege hoje o 20.º Presidente da República e o sexto em democracia

O próximo Presidente da República, cuja eleição decorre este domingo, será o 20.º chefe de Estado de Portugal desde a implantação da República, em 05 de outubro de 1910, e o sexto eleito em democracia.

Lista dos Presidentes da República:

- Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa

Nasceu em Lisboa, a 12 de dezembro de 1948.

Profissão - Professor universitário.

Eleito a 24 de janeiro de 2016.

Presidente da República de 09 de março de 2016 a 09 de março de 2021.

- Aníbal António Cavaco Silva

Nasceu em Boliqueime, concelho de Loulé, a 15 de julho de 1939.

Profissão - Economista.

Eleito a 22 de janeiro de 2006.

Reeleito a 23 janeiro de 2011.

Presidente da República de 09 de março de 2006 a 09 de março de 2016.

- Jorge Fernando Branco de Sampaio:

Nasceu em Lisboa, a 18 de setembro de 1939.

Profissão - Advogado.

Eleito a 14 de janeiro de 1996.

Reeleito a 14 de janeiro de 2001.

Presidente da República de 09 de março de 1996 a 09 de março de 2006.

- Mário Alberto Nobre Lopes Soares:

Nasceu em Lisboa, a 07 de dezembro de 1924. Morreu em Lisboa, a 07 de janeiro de 2017.

Profissão - Advogado.

Eleito a 16 de fevereiro de 1986 (segunda volta).

Reeleito a 13 de janeiro de 1991.

Presidente da República de 09 de março de 1986 a 09 de março de 1996.

- António dos Santos Ramalho Eanes:

Nasceu em Alcains (Castelo Branco), a 25 de janeiro de 1935.

Profissão - Militar.

Eleito a 27 de junho de 1976.

Reeleito a 07 de dezembro de 1980.

Presidente da República de 14 de julho de 1976 a 09 de março de 1986.

- Francisco da Costa Gomes:

Nasceu em Chaves, a 30 de junho de 1914. Morreu a 31 de julho de 2001.

Profissão - Militar.

Assumiu a Presidência da República a 30 de setembro de 1974 por indicação da Junta de Salvação Nacional, devido à demissão do general António de Spínola.

Presidente da República até 14 de julho de 1976.

- António Sebastião Ribeiro de Spínola:

Nasceu em Estremoz (Évora), a 11 de abril de 1910. Morreu em Lisboa, a 13 de agosto de 1996.

Profissão - Militar.

Nomeado Presidente da República pela Junta de Salvação Nacional, a que preside, a 15 de maio de 1974.

Presidente da República até 30 de setembro de 1974, dia em que se demite do cargo.

- Américo de Deus Rodrigues Thomaz:

Nasceu em Lisboa, a 19 de novembro de 1894. Morreu em Cascais, a 18 de setembro de 1987.

Profissão - Militar.

Eleito a 08 de junho de 1958.

Reeleito em 1965 e 1972, por colégio eleitoral.

Presidente da República de 09 de agosto de 1958 a 25 de abril de 1974 (derrubado pelo Movimento das Forças Armadas, que levou à queda do regime do Estado Novo).

- Francisco Higino Craveiro Lopes:

Nasceu em Lisboa, a 12 de abril de 1894. Morreu em Lisboa, a 02 de setembro de 1964.

Profissão - Militar.

Eleito a 21 de julho de 1951.

Presidente da República de 09 de agosto de 1951 até julho de 1958.

- António Óscar de Fragoso Carmona:

Nasceu em Lisboa, a 24 de novembro de 1869. Morreu em Lisboa, a 18 de abril de 1951.

Profissão - Militar.

A Presidência da República assinala que Óscar Carmona, então presidente do Ministério, era implicitamente o Chefe do Estado desde 09 de julho de 1926, já que não existia presidente.

Foi nomeado, interinamente, por decreto, para o cargo a 16 de novembro de 1926. Foi eleito, por sufrágio direto, Presidente da República.

Foi sucessivamente reeleito sem opositor a 17 de fevereiro de 1935, a 08 de fevereiro de 1942.

A oposição apresentou, para as eleições de 13 de fevereiro de 1949, a candidatura do general Norton de Matos, que se retirou antes da votação.

Presidente da República de 16 de novembro de 1926 até à sua morte, a 18 de abril de 1951.

- Manuel de Oliveira Gomes da Costa:

Nasceu em Lisboa, a 14 de janeiro de 1863. Morreu em Lisboa, a 17 de dezembro de 1929.

Profissão - Militar.

Chegou à chefia do Estado na sequência do golpe militar de 28 de maio de 1926, que liderou, que pôs termo à I República e viria a instaurar a ditadura.

Afastando Mendes Cabeçadas, ocupou a chefia do Estado e do Governo entre 17 de junho de 1926 e 09 de julho do mesmo ano, ocasião em que foi deposto.

Foi afastado por Óscar Carmona e Sinel de Cordes, devido à incapacidade para gerir os equilíbrios da nova situação.

- José Mendes Cabeçadas Júnior:

Nasceu em Loulé, a 19 de agosto de 1883. Morreu em Lisboa, a 11 de junho de 1965.

Profissão - Militar.

Chegou à chefia do Estado a 31 de maio de 1926, dia em que simultaneamente obteve do então Presidente Bernardino Machado a chefia do Governo, enquanto chefe do Ministério.

Foi afastado do cargo por Gomes da Costa, em 17 de junho de 1926.

- Manuel Teixeira Gomes:

Nasceu em Vila Nova de Portimão, a 27 de maio de 1862. Morreu em Bougie, Argélia, a 18 de outubro de 1941.

Profissão - Depois de desistir do curso de Medicina de Coimbra e de ter passado pelos círculos intelectuais de Lisboa, dedica-se com o pai à exportação de figos. Diplomata e escritor.

Republicano e democrata, foi eleito Presidente da República na sessão do Congresso de 06 de agosto de 1923, após um ato eleitoral renhido, tomando posse a 05 de outubro.

Resigna a 11 de dezembro de 1925.

- António José de Almeida:

Nasceu em Vale de Vinha, concelho de Penacova, a 27 de julho de 1866. Morreu em Lisboa, a 31 de outubro de 1929.

Profissão - Médico.

Eleito Presidente da República na sessão do Congresso de 06 de agosto de 1919.

Foi substituído no cargo a 05 de outubro de 1923.

- João do Canto e Castro Silva Antunes:

Nasceu em Lisboa, a 19 de maio de 1862. Morreu em Lisboa, a 14 de março de 1934.

Profissão - Militar.

Eleito Presidente da República na sessão do Congresso de 16 de dezembro de 1918.

É substituído no cargo em 05 de outubro de 1919 por António José de Almeida.

- Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais:

Nasceu em Coimbra, a 01 de maio de 1872. Morreu em Lisboa, a 14 de dezembro de 1918, vítima de um atentado na estação do Rossio.

Profissão - Militar, professor universitário e diplomata.

Depois do golpe de Estado de 05 de dezembro de 1917, que encabeça, ocupa diversos cargos até chegar a Presidente da República a 27 de dezembro de 1917.

Sem consultar o Congresso, modifica a lei eleitoral e é eleito por sufrágio direto dos cidadãos eleitores a 28 de abril de 1918. Foi proclamado em 09 de maio do mesmo ano, exercendo o cargo até à morte, a 14 de dezembro.

- Bernardino Luís Machado Guimarães:

Nasceu no Rio de Janeiro, em 28 de março de 1851. Morreu no Brasil, a 28 de abril de 1944.

Em 1872, já a viver em Portugal, opta, aquando da sua maioridade, pela nacionalidade portuguesa.

Profissão - Professor universitário.

A partir da implantação da República, em 05 de outubro de 1910, é chamado a ocupar os mais altos cargos na hierarquia política do país.

Foi eleito por duas vezes Presidente da República, exercendo a magistratura de 1915 a 1919, e de 1925 a 1929.

Não cumpriu nenhum dos mandatos até ao fim, abortados que foram, o primeiro pelo movimento de Sidónio Pais, e o segundo pelo golpe militar do 28 de maio de 1926.

Eleito na sessão especial do Congresso de 06 de agosto de 1915, dois meses antes do termo presidencial anterior, como previa a Constituição. Tomou posse do cargo a 05 de outubro de 1915.

Após a renúncia de Manuel Teixeira Gomes, Bernardino Machado foi novamente eleito Presidente da República, em 11 de dezembro de 1925.

É substituído no cargo pelo almirante Mendes Cabeçadas em 31 de Maio de 1926.







- Joaquim Teófilo Fernandes Braga:

Nasceu em Ponta Delgada, Açores, a 24 de fevereiro de 1843. Morreu em Lisboa, a 28 de janeiro de 1924.

Profissão - Escritor e professor.

Eleito Presidente da República na sessão do Congresso de 29 de maio de 1915, em substituição de Manuel de Arriaga, que se demitiu.

Cumpre o mandato até 05 de outubro do mesmo ano, sendo substituído por Bernardino Machado.

- Manuel José de Arriaga Brum da Silveira:

Nasceu na cidade da Horta, Açores, a 8 de julho de 1840. Morreu em Lisboa, a 05 de março de 1917.

Profissão - Advogado e escritor. Foi reitor da Universidade de Coimbra.

Eleito Presidente da República a 24 de agosto de 1911.

Na sequência da instabilidade governativa, foi obrigado a resignar a 26 de maio de 1915, depois de a 13 de maio do mesmo ano, setores da Armada chefiados por Leote Rego e José de Freitas demitirem o Governo.

Saiu do Palácio de Belém escoltado por forças da Guarda Republicana.

Fontes: Textos adaptados de "A República e os seus Presidentes", editado pelo Museu da República e da Resistência.