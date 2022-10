Portugal, Espanha e França chegaram a acordo para avançar com um “Corredor de Energia Verde” para as interligações energéticas entre os três países. Mas, ao contrário da travessia pelos Pirenéus, a ligação será feita por mar entre Barcelona e Marselha (BarMar).



António Costa declarou que este acordo permite “ultrapassar um bloqueio histórico em torno do tema das interconexões da Península Ibérica com o conjunto da Europa”.









