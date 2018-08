Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal estreia fronteiras do Minho e Guadiana

Países ibéricos disponíveis para negociar a zona económica exclusiva.

Por Bernardo Esteves | 10:43

Portugal e Espanha estreiam este domingo novas fronteiras nas desembocaduras dos rios Minho e Guadiana, as quais foram fixadas no tratado bilateral assinado entre os dois países a 30 de maio, em Vila Real. O acordo define onde terminam os rios e onde começa o mar, delimitando, também, os troços internacionais.



A desembocadura do Minho fica numa linha, cujas coordenadas são explicitadas no tratado, entre "a Punta de Los Picos" e "um ponto situado na pedra que sobressai na baixa-mar, na costa portuguesa". Já o limite do Guadiana fica numa linha entre "a torre-baliza cilíndrica" e a "ponta daquele que é conhecido como Dique Poente, na costa portuguesa". O limite do troço internacional do Minho fica na confluência com o rio Trancoso, na linha entre o farolim da Ínsua e a marca da Ponta Ruiva.



O troço internacional do Guadiana fica "delimitado pela confluência com o rio Chança". Os dois países mostram-se disponíveis para negociar a "delimitação de mar territorial, zona económica exclusiva e ampliação da plataforma continental para além das 200 milhas".