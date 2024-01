Portugal manifesta "forte preocupação" com violência no Equador

O Governo português manifestou esta quarta-feira "forte preocupação" com a violência no Equador, desencadeada por grupos criminosos armados, e manifestou solidariedade aos equatorianos e aos esforços das autoridades para "repor a normalidade".

Numa nota divulgada na rede social X, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português realçou que "Portugal expressa forte preocupação pela violência desencadeada no Equador por grupos criminosos armados".

"Manifesta solidariedade ao povo equatoriano e aos esforços das autoridades no sentido de repor a normalidade no país no respeito pelos princípios do Estado de direito", pode ler-se ainda na nota do ministério liderado por João Gomes Cravinho.