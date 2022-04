"Portugal precisa de uma oposição atenta": Luís Montenegro anuncia candidatura à presidência do partido

Luís Montenegro apresentou esta quarta-feira a sua candidatura à presidência do PSD e afirmou que "Portugal precisa de uma oposição atenta"."O PSD é liberdade, modernidade, ambição, talento, transformação, igualdade de oportunidades", disse Montenegro, recordando que nos últimos 27 anos os portugueses foram governados durante 20 pelo PSD. "Os portugueses só têm confiado no PSD em alturas de aperto", acrescentou.Montenegro disse que a governação socialista trouxe "pobreza, impostos e divida" aos portugueses, afirmando ainda que as "desigualdades aumentaram. O candidato à liderança do PSD afirmou ainda que com o socialismo "Portugal está a caminho da cauda da Europa"."Portugal precisa de uma oposição responsavel e pronta para governar a qualquer momento", revelou lembrando o aviso de Marcelo Rebelo de Sousa a António Costa, sobre uma eventual saída antecipada do primeiro-ministro.