Portugal próximo de fechar acordo de negócios com a China

Países estão a ultimar um memorando de entendimento na área do investimento em infraestruturas.

06:00

Portugal e a China estão a ultimar um memorando de entendimento na área do investimento em infraestruturas. O anúncio foi feito este sábado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, durante uma visita a Macau.



O acordo insere-se na iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’, proposta em 2013 pelo presidente chinês com o objetivo de reforçar ligações comerciais entre os diferentes contionentes. Nesse sentido, o ministro português destacou a importância do porto de Sines, pela sua proximidade a África e América.



Augusto Santos Silva não adiantou se este memorando de entendimento poderá vir a ser assinado durante a visita oficial do presidente chinês, Xi Jinping, a Portugal, que terá lugar a 4 e 5 de dezembro.



Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá "retribuir brevemente" a visita do homólogo chinês, informou ainda o ministro dos Negócios Estrangeiros.