Portugal quer mais que duplicar produção nacional de cereais

A ministra da Agricultura disse este sábado, em Leiria, que Portugal tem uma estratégia para mais que duplicar a produção nacional de cereais que os portugueses consomem, acreditando que não haverá escassez do produto no país.

"Portugal produz atualmente 18% dos cereais que consome. Há uma estratégia para aumentar até 38%. Portugal não tem condições naturais, de solo e de clima, para poder ser competitivo com outras geografias, nomeadamente até ao nível da Europa", adiantou Maria do Céu Antunes, que esteve hoje na inauguração do Mercado Municipal de Leiria.

Segundo a governante, o objetivo é "aumentar a autonomia estratégica", que acredita ser possível "através de um conjunto de investimentos" que irão "estimular os agricultores a fazer, seja do ponto de vista da inovação, do desenvolvimento tecnológico, para melhorar a qualidade dos solos, que são pobres, seja para a disponibilização de água", para haver "cereais regados".