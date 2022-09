Portugal saúda abolição da pena de morte na Guiné Equatorial

Portugal saudou esta quarta-feira a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial e comprometeu-se a pugnar pela "abolição universal e definitiva" desta prática, segundo uma mensagem do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português na rede social Twitter.

De acordo com esta mensagem, "após aprovação, assinatura e publicação do novo Código Penal", a abolição significa que a Guiné Equatorial "honra o compromisso assumido quando aderiu à CPLP no sentido de abolir esta prática cruel".











O MNE refere que "Portugal é firmemente contra a aplicação desta prática cruel, desumana e injustificada em qualquer lugar e em qualquer circunstância".