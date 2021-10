"Portugal vai precisar desta importante nação que é o Porto": Rui Moreira na tomada de posse do terceiro mandato

Rui Moreira comprometeu-se a "tudo fazer" para manter a identidade do Porto e a concluir os projetos que a pandemia da Covid-19 atrasou. Leia também Rui Moreira apresenta recandidatura ao Porto e promete um "futuro ainda melhor" para a cidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, tomou posse para o terceiro e último mandato na presidência da Câmara do Porto.O autarca começou o discurso com palavras de agradecimento."Permitam-me, mas tenho de começar este discurso com uma simples, mas importante palavra: obrigado", começou por dizer na cerimónia que decorreu no Pavilhão Rosa Motano. "Este meu "obrigado", para além de um profundo sentimento de gratidão, é um inabalável compromisso de continuar "ligado" ao que nos une aqui hoje: o Porto".O autarca do Porto continou o discurso afirmando que "o Porto é uma nação plena, quer em sentimento e identidade, quer na definição canónica do termo, mas tem um pendor negativista, que herdámos da matriz lusitana. Tentarei, repito, ser positivo e agregador neste último mandato que o Porto me confiou, pois sei que, depois do inverno pandémico que todos vivemos, há um frio económico e político que se está a aproximar"."E todos nós sabemos que Portugal vai precisar, uma vez mais e como sempre, desta importante nação que é o Porto. E nós, portuenses, como sempre, nunca faltaremos a Portugal, porque daqui é que houve nome de Portugal", acrescentou Rui Moreira.