Portugal vai treinar pilotos e mecânicos para operarem os F-16

A ministra da Defesa afirmou esta segunda-feira que Portugal vai fornecer treino de pilotos e de mecânicos ucranianos para operarem os caças F-16, uma componente que considera "absolutamente fundamental" para o esforço logístico.

"Portugal, desde o início, tem enviado material de vários tipos, e temos garantido o nosso apoio à Ucrânia nesse sentido e, neste momento, o que nos comprometemos é fornecer treino de pilotos e mecânicos que é uma componente absolutamente fundamental, como aliás tem sido relatado deste apoio, com meios aéreos com os F-16", afirmou Helena Carreiras.

A ministra falava aos jornalistas no aeródromo de Castelo Branco, onde se deslocou com o ministro da Administração Interna, para uma visita aos meios aéreos de combate a incêndios financiados pela União Europeia no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil (RescEU).

A Ucrânia vai receber caças F-16 dos Países Baixos e da Dinamarca após os Estados Unidos (EUA) terem dado recentemente luz verde, decisão que o Governo ucraniano considera ser uma "ótima notícia".

O Departamento de Estado dos EUA, responsável pela política externa do país, adiantou que os Países Baixos e a Dinamarca receberam "garantias formais" para enviarem os caças assim que o treino do primeiro grupo de pilotos para F-16 esteja concluído.

Os Estados Unidos têm regras estritas acerca da revenda ou transferência de equipamento militar norte-americano por aliados.

A ministra da defesa considerou ainda que alguns países têm mais capacidade e disponibilidade de contribuir com os meios, como é o caso da Dinamarca e da Holanda.

"Nós [Portugal] contribuiremos com treino de pilotos e treino de mecânicos para esse esforço logístico que é absolutamente critico para que a capacidade possa funcionar", concluiu Helena Carreiras.