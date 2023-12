A maioria (58,9%) dos portugueses que participaram no barómetro Intercampus para o CM/CMTV consideram que o Presidente da República meteu uma cunha para o tratamento com o medicamento mais caro do Mundo das gémeas luso-brasileiras, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



Interrogados sobre uma possível saída de Marcelo Rebelo de Sousa de Belém na sequência de o caso ficar provado, a maioria dos portugueses (61,7%) respondeu ser favorável a uma solução que passa pela demissão do Presidente da República.









