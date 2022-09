A esmagadora maioria dos inquiridos (57,8%) acredita que os pensionistas vão ficar pior com o recebimento adicional de meia pensão em outubro e com a redução dos aumentos previstos para o próximo ano. Segundo apurou a sondagem da Intercampus para o CM/CMTV, apenas 17,3% dos inquiridos acham que os pensionistas vão ficar melhor com as medidas anunciadas pelo Governo.









