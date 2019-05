Portugueses elegem banhos de sol e mar

Em dia de eleições para o Parlamento Europeu, com temperaturas a rondarem os 30 graus, as praias foram a escolha de muitos portugueses. A maioria das pessoas ouvidas pelogarantiu que votou antes de chegar ao areal ou iria fazê-lo depois. Mas também houve quem assumisse fazer parte da enorme abstenção registada."Não vou votar. Não ligo aos políticos. Mentem todos", resumiu aoum jovem, na praia de Carcavelos, no concelho de Cascais, para explicar o porquê de não ir às urnas. Nesta como em outras praias da zona da Grande Lisboa, os banhistas começaram a chegar logo pela manhã, e os areais foram-se enchendo, com largas centenas de pessoas, ao longo do dia.Com os nadadores-salvadores a recomendarem o uso de protetor solar nestes primeiros dias de praia, a temperatura da água, nos 16 graus, não impediu que alguns aproveitassem para também dar os primeiros mergulhos do ano no mar. "De manhã estava fria mas à tarde já está boa para se entrar", referiu outro banhista, também em Carcavelos.Mais a sul, no Algarve, o cenário foi semelhante, como otestemunhou na praia da Marina, em Portimão, onde um ligeiro vento que se fez sentir não afastou os banhistas."Está bom para se estar na praia, a água está fresquinha mas fica-se bem", referiu aouma jovem que admitiu não pensar deslocar-se até à mesa de voto. "Na minha opinião, vai ser sempre a mesma coisa, por isso, não vale a pena ir votar", explicou.A juntar aos cuidados com o sol, a Autoridade Marítima também recomenda precaução com a água, em particular pela baixa temperatura.