Portugueses em fuga devido à crise angolana

Milhares de portugueses deixaram Angola desde 2014, reduzindo a comunidade lusa em cerca de um terço.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Os dados são apenas uma estimativa, pois não há números oficiais, mas cerca de um terço dos portugueses a trabalhar em Angola terão regressado a Portugal desde 2014, ano em que a antiga colónia portuguesa entrou em crise devido à quebra no preço do petróleo. A revelação sobre o êxodo português foi avançada pela Agência Lusa a propósito da visita do primeiro-ministro português, António Costa, a Angola, onde esta segunda e terça-feira tenta relançar as relações amistosas entre os dois países.



A fuga dos portugueses resulta da quebra de investimento, das dívidas acumuladas pelo Estado angolano a empresas lusas e também do facto de os salários terem passado a ser pagos em kwanzas, moeda nada apetecível nos mercados internacionais. Tudo isto tornou menos apelativo trabalhar em Angola, de onde, ainda para mais, se tornou quase impossível retirar o dinheiro de contas pessoais.



A dívida a empresas portuguesas situa-se "na casa das centenas de milhões", referiu uma fonte anónima à Lusa, adiantando que as empresas mais afetadas são as da construção civil, que viram interrompidos muitos dos projetos que tinham em andamento.



A fuga de mão de obra portuguesa e as dívidas serão temas quentes do encontro entre António Costa e o novo presidente angolano, João Lourenço, que terá lugar terça-feira.



Um dos problemas a resolver é a questão do montante em dívida, pois Angola não reconhece o número de 500 milhões só na construção civil. O primeiro passo para a resolução do diferendo passa pela "certificação da dívida", o que implica uma "conciliação de contas", já que a generalidade dos contratos foi feita em dólares e euros.



Mota-Engil espera "desanuviamento político" bilateral

O presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, uma dos mais antigos grupos portugueses a operar em Angola, fez votos de que a visita permita "o desanuviamento político". António Mota disse ainda esperar "a assinatura de protocolos" que reforcem o financiamento português em Angola.



PORMENORES

Trocas comerciais

Dados fornecidos pelo governo português dão conta de uma quebra acentuada das trocas comerciais entre Portugal e Angola, que no período de 2014 a 2017 caíram cerca de 40%.



Convite de Cabinda

O movimento independentista da província de Cabinda (FLEC/FAC) convidou ontem o primeiro-ministro português a visitar o enclave angolano "para se inteirar da realidade, longe da propaganda angolana".